Carasent AB Aktie

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WKN DE: A40X1Q / ISIN: SE0023261599

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14.10.2026 07:01:06

Ausblick: Carasent (publ) Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Carasent (publ) Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,120 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,200 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Carasent (publ) Registered 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 111,2 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 35,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Carasent (publ) Registered 82,2 Millionen SEK umsetzen können.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,340 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 414,5 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 343,8 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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