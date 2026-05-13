Ausblick: Carborundum Universal legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Carborundum Universal stellt am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,30 INR aus. Im letzten Jahr hatte Carborundum Universal einen Gewinn von 1,73 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,22 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 8,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Carborundum Universal einen Umsatz von 12,17 Milliarden INR eingefahren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,59 INR, gegenüber 15,58 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 51,49 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 48,94 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at