Carborundum Universal Aktie
WKN DE: A1JL1U / ISIN: INE120A01034
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Carborundum Universal präsentiert Quartalsergebnisse
Carborundum Universal präsentiert in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,60 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Carborundum Universal 3,94 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 14,11 Milliarden INR gegenüber 12,98 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 23,54 INR, gegenüber 10,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 56,17 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,06 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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