Carborundum Universal Aktie

Carborundum Universal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JL1U / ISIN: INE120A01034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Carborundum Universal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Carborundum Universal wird am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,55 INR. Dies würde einem Zuwachs von 69,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Carborundum Universal 3,28 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Carborundum Universal 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,10 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Carborundum Universal 12,19 Milliarden INR umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 24,32 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,30 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 54,47 Milliarden INR, gegenüber 52,06 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carborundum Universal Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Carborundum Universal Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carborundum Universal Ltd 1 098,00 2,70% Carborundum Universal Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen