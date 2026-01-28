Carborundum Universal Aktie

Carborundum Universal

WKN DE: A1JL1U / ISIN: INE120A01034

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Carborundum Universal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Carborundum Universal lädt am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,25 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 186,89 Prozent erhöht. Damals waren 1,83 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Carborundum Universal in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 13,17 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 12,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 17,87 INR, gegenüber 15,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 51,60 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 48,94 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

