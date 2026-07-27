Cardinal Energy Aktie

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WKN DE: A1W950 / ISIN: CA14150G4007

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Cardinal Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cardinal Energy stellt am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,385 CAD je Aktie gegenüber 0,100 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cardinal Energy in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 127,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 239,3 Millionen CAD im Vergleich zu 105,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 CAD im Vergleich zu 0,130 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 701,0 Millionen CAD, gegenüber 439,4 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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