Ausblick: Cardinal Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cardinal Energy wird sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,107 CAD je Aktie gegenüber 0,130 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Cardinal Energy 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 151,2 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cardinal Energy 120,7 Millionen CAD umsetzen können.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,909 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,130 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 660,4 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 439,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at