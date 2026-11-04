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WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Cardinal Health gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cardinal Health wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 2,94 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,88 USD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 66,67 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 64,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,57 USD im Vergleich zu 7,23 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 265,81 Milliarden USD, gegenüber 254,23 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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