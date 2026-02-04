Ausblick: Cardinal Health stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cardinal Health wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,34 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,82 Prozent erhöht. Damals waren 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 17,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 65,08 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,26 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,02 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,45 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 259,36 Milliarden USD, gegenüber 222,58 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at