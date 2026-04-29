Ausblick: Cardinal Health verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cardinal Health wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,79 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cardinal Health einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 62,10 Milliarden USD – ein Plus von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cardinal Health 54,88 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,32 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,45 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 258,37 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 222,58 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at