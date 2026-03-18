Cardinal Infrastructure Grou a Aktie
WKN DE: A41RR7 / ISIN: US14154A1025
|
18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Cardinal Infrastructure Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Cardinal Infrastructure Group A öffnet am 19.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,253 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 110,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,120 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 63,05 Prozent auf 138,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie, gegenüber 0,580 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 448,7 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 315,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cardinal Infrastructure Group Inc Registered Shs -A-
Analysen zu Cardinal Infrastructure Group Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: ATX startet stabil -- DAX eröffnet im Plus -- Asiens Börsen fester
Der heimische Leitindex startet wenig bewegt in den dritten Handelstag der Woche. Der deutsche Leitindex eröffnet die Sitzung mit Zuschlägen. An den Börsen in Asien geht es nach oben.