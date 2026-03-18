Cardinal Infrastructure Grou a Aktie

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WKN DE: A41RR7 / ISIN: US14154A1025

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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: Cardinal Infrastructure Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cardinal Infrastructure Group A öffnet am 19.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,253 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 110,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,120 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 63,05 Prozent auf 138,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie, gegenüber 0,580 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 448,7 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 315,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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