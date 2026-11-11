Ausblick: Cardinal Infrastructure Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cardinal Infrastructure Group A wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,516 USD. Das entspräche einer Verringerung von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,540 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 91,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 122,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 234,8 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,73 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,060 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 889,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 456,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net