Ausblick: Cardlytics präsentiert Quartalsergebnisse

Cardlytics wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -2,300 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,800 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 37,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 41,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 63,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -8,200 USD, wohingegen im Vorjahr noch -19,500 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 152,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 233,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at