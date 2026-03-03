Ausblick: Cardlytics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cardlytics lässt sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cardlytics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,207 USD gegenüber -0,310 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cardlytics in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 54,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 74,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,007 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -3,910 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 231,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 278,3 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at