Cardlytics Aktie

Cardlytics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JDMC / ISIN: US14161W1053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Cardlytics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cardlytics lässt sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cardlytics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,207 USD gegenüber -0,310 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cardlytics in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 54,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 74,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,007 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -3,910 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 231,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 278,3 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cardlytics Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Cardlytics Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cardlytics Inc Registered Shs 0,69 -2,87% Cardlytics Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:12 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen