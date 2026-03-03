Cardlytics Aktie
WKN DE: A2JDMC / ISIN: US14161W1053
|
03.03.2026 07:01:06
Ausblick: Cardlytics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cardlytics lässt sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cardlytics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,207 USD gegenüber -0,310 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cardlytics in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 54,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 74,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,007 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -3,910 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 231,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 278,3 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cardlytics Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Cardlytics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Cardlytics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Cardlytics Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Cardlytics Inc Registered Shs
|0,69
|-2,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.