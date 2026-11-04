Cardlytics Aktie
WKN DE: A42D32 / ISIN: US14161W3034
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cardlytics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cardlytics lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cardlytics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,930 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -13,600 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 28,75 Prozent auf 37,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cardlytics noch 52,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -4,595 USD, gegenüber -19,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 147,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 233,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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