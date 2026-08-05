Ausblick: CareCloud stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CareCloud wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,023 USD. Dies würde einer Verringerung von 42,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CareCloud 0,040 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 31,9 Millionen USD – ein Plus von 16,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CareCloud 27,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,210 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 131,3 Millionen USD, gegenüber 120,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at