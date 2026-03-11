CareCloud Aktie
Ausblick: CareCloud stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CareCloud wird am 12.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,040 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CareCloud 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 32,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 13,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 28,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,095 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,280 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 117,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 110,8 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
