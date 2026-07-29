Ausblick: CareDx präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CareDx veröffentlicht am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,233 USD aus. Im letzten Jahr hatte CareDx einen Verlust von -0,160 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CareDx in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 113,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 86,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,934 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,400 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 455,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 379,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at