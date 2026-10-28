Ausblick: CareDx vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CareDx wird am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,255 USD. Dies würde einem Zuwachs von 750,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CareDx 0,030 USD je Aktie vermeldete.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 100,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 122,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD, gegenüber -0,400 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 495,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 379,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at