Ausblick: CareDx zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CareDx lässt sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CareDx die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 22,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 104,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 84,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,000 USD im Vergleich zu -0,400 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 432,0 Millionen USD, gegenüber 379,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at