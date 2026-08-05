Ausblick: Career Education präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Career Education präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,750 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Career Education 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 1,39 Prozent auf 212,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 209,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,42 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 866,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 846,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at