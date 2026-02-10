Careium AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C8W1 / ISIN: SE0017131824
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Careium Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Careium Registered lädt am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,660 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,890 SEK erwirtschaftet worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 227,0 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 228,9 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,81 SEK im Vergleich zu 2,40 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 851,2 Millionen SEK, gegenüber 870,7 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
