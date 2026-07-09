Ausblick: Careium Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Careium Registered lädt am 10.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,230 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Careium Registered mit 0,230 SEK je Aktie genauso viel verdient.

Das vergangene Quartal soll Careium Registered mit einem Umsatz von insgesamt 228,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 12,82 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 SEK, gegenüber 1,33 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 942,7 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 854,1 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at