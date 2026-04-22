Ausblick: Careium Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Careium Registered wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,190 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Careium Registered einen Gewinn von 0,290 SEK je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 216,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207,4 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,93 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,33 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 929,5 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 854,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at