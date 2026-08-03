Ausblick: Carel Industries Az nominativa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Carel Industries Az nominativa lädt am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,190 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,84 Prozent auf 185,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 158,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,732 EUR, gegenüber 0,650 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 712,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 629,0 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at