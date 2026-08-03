Carel Industries Aktie

Carel Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNAJ / ISIN: IT0005331019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Carel Industries Az nominativa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Carel Industries Az nominativa lädt am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,190 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,84 Prozent auf 185,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 158,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,732 EUR, gegenüber 0,650 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 712,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 629,0 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carel Industries S.p.A. Az nominativa

mehr Nachrichten

Analysen zu Carel Industries S.p.A. Az nominativa

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carel Industries S.p.A. Az nominativa 26,50 -3,81% Carel Industries S.p.A. Az nominativa

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor positivem Start -- Asiens Börsen überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften zum Wochenbeginn mit Gewinnen eröffnen. Die Börsen in Fernost tendieren am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen