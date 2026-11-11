Carel Industries Aktie
WKN DE: A2JNAJ / ISIN: IT0005331019
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Carel Industries Az nominativa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Carel Industries Az nominativa wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Carel Industries Az nominativa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,210 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 EUR je Aktie gewesen.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 194,6 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 23,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 157,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,841 EUR, gegenüber 0,650 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 755,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 629,0 Millionen EUR generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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