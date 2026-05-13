Ausblick: Carel Industries Az nominativa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Carel Industries Az nominativa äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,150 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Carel Industries Az nominativa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 EUR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 167,4 Millionen EUR gegenüber 147,4 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,681 EUR, gegenüber 0,650 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 691,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 629,0 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at