Carel Industries Aktie
WKN DE: A2JNAJ / ISIN: IT0005331019
|
09.03.2026 07:01:06
Ausblick: Carel Industries Az nominativa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Carel Industries Az nominativa öffnet am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,130 EUR gegenüber 0,210 EUR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Carel Industries Az nominativa 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 158,6 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Carel Industries Az nominativa 145,6 Millionen EUR umsetzen können.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,537 EUR im Vergleich zu 0,560 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 622,3 Millionen EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 578,5 Millionen EUR.
Redaktion finanzen.at
