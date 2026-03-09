Carel Industries Aktie

Carel Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNAJ / ISIN: IT0005331019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Carel Industries Az nominativa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Carel Industries Az nominativa öffnet am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,130 EUR gegenüber 0,210 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Carel Industries Az nominativa 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 158,6 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Carel Industries Az nominativa 145,6 Millionen EUR umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,537 EUR im Vergleich zu 0,560 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 622,3 Millionen EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 578,5 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carel Industries S.p.A. Az nominativa

mehr Nachrichten

Analysen zu Carel Industries S.p.A. Az nominativa

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carel Industries S.p.A. Az nominativa 20,40 -4,90% Carel Industries S.p.A. Az nominativa

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:30 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
03:17 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen