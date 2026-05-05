Ausblick: CareRx gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CareRx wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,050 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll CareRx 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 95,9 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CareRx 89,6 Millionen CAD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,177 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,420 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 392,6 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 370,2 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at