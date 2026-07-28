Ausblick: CareRx öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CareRx stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,024 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll CareRx im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 94,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,97 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,138 CAD, gegenüber 0,420 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 383,6 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 370,2 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at