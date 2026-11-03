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CareRx Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2P7XT / ISIN: CA14173C1059

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: CareRx stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CareRx wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,037 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 85,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CareRx 0,020 CAD je Aktie vermeldete.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 93,2 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei CareRx für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 94,7 Millionen CAD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,109 CAD im Vergleich zu 0,420 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 382,1 Millionen CAD, gegenüber 370,2 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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