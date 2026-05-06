Ausblick: CareTrust REIT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CareTrust REIT lädt am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass CareTrust REIT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,354 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,350 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 112,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 479,9 Millionen USD, gegenüber 476,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at