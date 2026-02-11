Ausblick: CareTrust REIT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CareTrust REIT wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,356 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,76 Prozent erhöht. Damals waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 110,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 27,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 87,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,42 USD, gegenüber 0,800 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 374,8 Millionen USD im Vergleich zu 296,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at