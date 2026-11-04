CareTrust REIT Aktie
WKN DE: A11398 / ISIN: US14174T1079
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: CareTrust REIT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CareTrust REIT wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,400 USD aus. Im letzten Jahr hatte CareTrust REIT einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 133,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 132,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD, gegenüber 1,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 514,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 476,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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