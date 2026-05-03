Cargojet Aktie

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WKN DE: A2PKMF / ISIN: CA14179V5036

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Cargojet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cargojet wird am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,832 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,07 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cargojet in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 244,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 249,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,81 CAD, gegenüber 5,24 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 1,01 Milliarden CAD im Vergleich zu 992,7 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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