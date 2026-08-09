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WKN DE: A2PKMF / ISIN: CA14179V5036

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cargojet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cargojet öffnet am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

11 Analysten schätzen, dass Cargojet für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,815 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,76 Prozent auf 261,4 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 238,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,40 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,24 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 1,07 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 992,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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