Cargojet Aktie

WKN DE: A2PKMF / ISIN: CA14179V5036

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Cargojet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cargojet lädt am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,00 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,49 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 251,3 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 293,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,04 CAD, gegenüber 6,68 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 958,8 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,00 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting

Analysen zu Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting

Aktien in diesem Artikel

Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting 60,50 0,00% Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

