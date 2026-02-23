Ausblick: Cargojet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cargojet lädt am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,00 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,49 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 251,3 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 293,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,04 CAD, gegenüber 6,68 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 958,8 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,00 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at