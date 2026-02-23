Cargojet Aktie
WKN DE: A2PKMF / ISIN: CA14179V5036
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Cargojet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cargojet lädt am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,00 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,49 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 251,3 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 293,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,04 CAD, gegenüber 6,68 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 958,8 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,00 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting
|
07:01
|Ausblick: Cargojet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Cargojet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Cargojet präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Cargojet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting
Aktien in diesem Artikel
|Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting
|60,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.