Cargotec Aktie

Ausblick: Cargotec gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cargotec wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,324 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 445,2 Millionen USD gegenüber 439,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,41 USD im Vergleich zu 8,99 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,81 Milliarden USD, gegenüber 1,78 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Cargotec Oyj (B) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Sh -B- 29,30 8,24% Cargotec Oyj (B) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Sh -B-

