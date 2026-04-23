Ausblick: Cargotec legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cargotec gibt am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,288 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,55 Prozent verringert. Damals waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 3,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 446,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 433,1 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie, gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,83 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at