Ausblick: Cargotec stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cargotec wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,549 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cargotec -2,500 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 377,5 Millionen EUR – ein Minus von 8,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cargotec 412,4 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,40 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,62 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,54 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,65 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at