Ausblick: Cargotec vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cargotec wird am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,443 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cargotec noch 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 37,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 558,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 404,8 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,70 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,44 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,04 Milliarden USD, gegenüber 1,75 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at