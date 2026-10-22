Cargotec Aktie
WKN DE: A14W0S / ISIN: US14179X1037
|
22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Cargotec vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Cargotec wird am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,443 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cargotec noch 0,290 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 37,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 558,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 404,8 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,70 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,44 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,04 Milliarden USD, gegenüber 1,75 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cargotec Oyj (B) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Sh -B-
|
22.10.26
|Ausblick: Cargotec vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Cargotec legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Cargotec zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Cargotec legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Cargotec Oyj (B) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Sh -B-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.