Ausblick: Cargotec zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cargotec präsentiert am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,789 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 61,02 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,490 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 495,9 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 43,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 346,4 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,02 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,55 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,81 Milliarden EUR, gegenüber 1,55 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at