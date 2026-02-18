CarGurus Aktie

CarGurus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DX5H / ISIN: US1417881091

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: CarGurus öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CarGurus lädt am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,633 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CarGurus noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll CarGurus nach den Prognosen von 14 Analysten 239,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 228,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,23 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 936,9 Millionen USD, gegenüber 894,4 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

CarGurus Inc 24,40 1,67% CarGurus Inc

