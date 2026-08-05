CarGurus Aktie
WKN DE: A2DX5H / ISIN: US1417881091
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: CarGurus stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CarGurus stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,613 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 178,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,220 USD erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll CarGurus im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 249,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,76 Prozent gesteigert.
Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 1,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 907,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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