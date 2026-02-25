Ausblick: CARIS Life Sciences gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CARIS Life Sciences lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,034 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CARIS Life Sciences -0,220 USD je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll CARIS Life Sciences nach den Prognosen von 11 Analysten 240,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 85,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 129,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,962 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,350 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 759,6 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 412,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at