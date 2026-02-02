Carlisle Companies Aktie
Ausblick: Carlisle Companies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Carlisle Companies gibt am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,58 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Carlisle Companies noch 3,57 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,11 Milliarden USD – ein Minus von 1,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carlisle Companies 1,12 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 19,09 USD, gegenüber 27,82 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 5,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 5,00 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
