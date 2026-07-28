Ausblick: Carlisle Companies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Carlisle Companies öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,88 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,48 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Carlisle Companies einen Umsatz von 1,45 Milliarden USD eingefahren.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 20,67 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 17,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,15 Milliarden USD, gegenüber 5,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at