Ausblick: Carlisle Companies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Carlisle Companies lässt sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Carlisle Companies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,33 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,10 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,06 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 20,18 USD, gegenüber 17,12 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 5,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,02 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at