Ausblick: Carlsberg legt Quartalsergebnis vor

Carlsberg wird am 04.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 9,50 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Carlsberg ein EPS von 8,71 DKK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,57 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Plus von 16,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,45 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 48,13 DKK, gegenüber 43,60 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 66,20 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 58,54 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at