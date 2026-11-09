Ausblick: Carlsmed gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Carlsmed präsentiert in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,388 USD. Das entspräche einem Gewinn von 3,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,400 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 19,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 46,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,454 USD im Vergleich zu -2,120 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 76,7 Millionen USD, gegenüber 50,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net